14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı

Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi. Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi. H.Ç.'nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Zorer, gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ VE KONUŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Araştırma sonucu Adnan Zorer'in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.