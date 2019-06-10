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5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

’nin Körfez ilçesinde mide bulandıran olay. Mahalle bakkalı 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu... Olay, bir mahallelinin çocukların kendi aralarındaki konuşmayı duyması sonucu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre bakkal işleten Zeki B.(38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 16:31
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Körfez Güney Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki B., iddiaya göre dükkana gelen mahalledeki küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara uğrayan çocuklar kendi aralarında konuşurken, konuşmalarını duyan bir kişi durumu ailelerine aktardı. Cinsel istismara uğrayan çocukların aileleri Zeki B.'yi darp etti. Polis, Zeki B.'yi gözaltına aldı. Zeki B. yaşı küçük 5 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Zeki B. cezaevine gönderildi.
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5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
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