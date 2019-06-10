Akraba kavgasında silahlar konuştu: 4 ölü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Bozarmut Köyü'nde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu ve anneleri Gülşen Gideroğlu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralananlar İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu hayatını kaybetti, anneleri Gülşen Gideroğlu ise ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet ve Hüseyin'in amcaları Kadir Gideroğlu da olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı kavga sonrasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Olaya karıştığı tahmin edilen şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı da yol güzergâhlarında araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. İhsangazi Devlet Hastanesi önünde özel harekât polisleriyle komando birliklerinin de önlem aldığı olayda ailenin yakınları gözyaşlarını tutamayarak sinir krizleri geçirdi. Gülşen Gideroğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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