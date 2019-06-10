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'da faytonculuk sona erdi

'da yıllardır tartışma konusu olan faytonculuk, bugün itibarıyla sonlandırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 12:29
Antalya'da faytonculuk sona erdi

Bazı zabıtalar faytonların gezinti yaptığı güzergahta hareket halinde bulundu. Zabıtaların yanı sıra polisler de olumsuz bir duruma karşı bölgede nöbete başladı.

HAYVANLARIN YAŞADIĞI EZİYETLER, UZUN YILLARDIR ÖZELLİKLE HAYVANSEVERLERİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMEDİ

Antalya'da özellikle yaz aylarında bazı faytonların aşırı sıcağa rağmen çalıştırılması birçok kesim tarafından eleştiriliyordu. Faytonlardaki atların dönem dönem yaşadığı sıkıntılar, amatör kameralarca görüntülendi. Hayvanların yaşadığı eziyetler, uzun yıllardır özellikle hayvanseverlerin gündeminden düşmedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bölge esnafı ve caddeden geçenler de uygulamanın son bulmasını olumlu karşıladı. Neşet Altuntaş adlı vatandaş, "Çok iyi oldu. Antalya'nın göbeğine yakışmıyordu. Atlar için de iyi oldu" dedi. Ramazan Günal ise "Faytonculuk kültürü Antalya'da yoktu. Turistlere zulüm yapıyorlardı, hayvanları dövüyor, yem vermiyorlardı. Buraya pisliyordu. Kaldırmakla iyi yapmışlar" dedi.

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Antalya'da faytonculuk sona erdi
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