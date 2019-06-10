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Son dakika: 'da tek motorlu uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...

'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde  bir karpuz tarlasına tek motorlu uçak düştü. Son dakika bilgisine göre olayda  1 ölü, 2 yaralının olduğu bildirildi. Bölgeye  çok sayıda ambulans ve  itfaiye ekibi sevkedildi.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 15:36
Son dakika: Antalya'da tek motorlu uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...

'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi

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Son dakika: Antalya'da tek motorlu uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...
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