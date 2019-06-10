Son dakika: Antalya'da tek motorlu uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi