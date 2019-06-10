Son dakika: Antalya'da tek motorlu uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçak düştü. Son dakika bilgisine göre olayda 1 ölü, 2 yaralının olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi.
Giriş Tarihi: 10.6.2019 15:21Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 15:36
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi