‘Asıl siz bize hakkınızı helal edin’

İstanbul TEM otoyolu üzerinde, makas atan otomobilin kurbanı olan anne ve iki çocuğu Muş'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Bursa'dan akraba ziyaretinden dönen Nurullah Eray'ın kullandığı hafif ticari araca Yusuf Arıkboğa'nın kullandığı otomobil çarptı. Makas atarak seyreden otomobilin çarpması sonucu, içinde 14 kişinin olduğu hafif ticari araç kontrolden çıktı ve bariyerlere vurdu. 4 çocuk annesi Seyhan Özçelik (33), yavruları Hiranur (9) ile Musab (8) ve sürücünün oğlu Yusuf Eray (8) öldü. 10 kişi de yaralandı. İkisinin hayati tehlikesi var.



BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Kazaya neden olan sürücü Yusuf Arıkboğa (23) ile yanındaki Abdülsamet Topçi (29), yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti. İki arkadaş, arkadan gelen baba Mehmet Topçi ve Merve Şencan (17) tarafından olay bölgesinden kaçırıldı. Şüphelilerin izini süren polis, Bahçeşehir'deki bir daireye baskın düzenledi. Burada sürücünün kanlı tişörtü ile tabanca, bıçak ve mermiler bulundu. Abdülsamet Topçi dün akşam Burdur'da yanındaki iki kişiyle birlikte yakalandı. Makas atan firari sürücü Yusuf Arıkboğa ve Abdülsamet'i kaçıran baba Mehmet Topçi ve Merve Şencan, Bağcılar'da gözaltına alındı. Topçi'nin ilk ifadesinde, "Beykoz'da yemek yedik. Dönüş yolunda kaza oldu. Panik yaptık. Olay yerinden götürdüm" dediği ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Topçi ile oğlu Abdülsamet Topçi tutuklandı.



ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Arıkboğa'nın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu bildirildi. Topçi'nin ise nitelikli yağma, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak gibi çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Seyhan Özçelik ile çocukları dün Muş'un Hasköy ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran imam, "Bu çocuklar daha melek. 'Hakkınızı helal ediyor musunuz' diye soramayız dahi. Asıl onlar bize haklarını helal etsinler. Hız uğruna kurban gittiler" dedi.

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