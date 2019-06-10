Başkent’te kuvvetli sağanak ve sel 3 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Başkent'te dün etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bazı yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Meydana gelen kazalar nedeniyle trafik kilitlendi. Polatlı ilçesinde de ekili alanlar su baskınına maruz kaldı.Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde, evinin önünde oluşan sele kapılan Ayşe Arslan (56) hayatını kaybetti. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Etimesgut'ta işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ile evine dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren Metin Önder de hayatını kaybetti. Sincan'da ise bodrum kattaki evlerine dolan suda boğulma tehlikesi geçiren Nurgul Artan ile kızı Sude Oğuzman'ı itfaiye ekipleri kapıyı kırarak kurtardı.