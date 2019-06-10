BİM aktüel 11 Haziran 2019 ürünler indirim kataloğu! BİM markette bu hafta neler var?

BİM 11 Haziran 2019 Salı indirim kataloğu yayında! BİM'de bu hafta yepyeni ürünler yer alıyor. BİM markette teknoloji, gıda, ev eşyası vb. birçok ürünü indirimli bulabilirsiniz. Salı günlerinin vazgeçilmez indirimleri 11 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Bu hafta ev hanımlarının dikkatini çekecek indirimler yer alıyor. Bakalım BİM markette bu hafta neler var? Makyaj / Seyahat Çantası 12,90 TL. Shine 4 lt Bulaşık Deterjanı 14,90 TL. Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 9,95 TL. Finish 80 adet Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 TL. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM aktüel ürünlerin 11 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar sürecek olan kataloğuna haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz...

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