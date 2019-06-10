Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > BİM aktüel 11 Haziran 2019 ürünler indirim kataloğu! BİM markette bu hafta neler var?

aktüel 11 Haziran 2019 ürünler indirim kataloğu! BİM markette bu hafta neler var?

Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla aktüel ürünler indirim kataloğunu yayınladı. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyenler BİM kataloğunu araştırıyor. Ramazan Bayramı tatilinin ardından hesaplı alışveriş yapmak isteyenler 11 Haziran 2019 ürünler katalog listesini inceliyor. 11-14 Haziran BİM markette bu hafta; Flormar Göz Kalemi 7,95 TL. Cecile Likit Mat Ruj 9,95 TL. Agiss 175 ml Tüy Dökücü Sprey 9,95 TL. Halo Epi Bayan Tıraş Bıçağı 9,95 TL. Signal 2’li Yumuşak Diş Fırçası 9,95 TL. Colgate Ağız Bakım Suyu + Diş Macunu 19,90 TL olarak yer alacak. Haberimizin devamında BİM aktüel ürünler indirim listesine erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.6.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 11:52
BİM aktüel 11 Haziran 2019 ürünler indirim kataloğu! BİM markette bu hafta neler var?

BİM 11 Haziran 2019 Salı indirim kataloğu yayında! BİM'de bu hafta yepyeni ürünler yer alıyor. BİM markette teknoloji, gıda, ev eşyası vb. birçok ürünü indirimli bulabilirsiniz. Salı günlerinin vazgeçilmez indirimleri 11 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Bu hafta ev hanımlarının dikkatini çekecek indirimler yer alıyor. Bakalım BİM markette bu hafta neler var? Makyaj / Seyahat Çantası 12,90 TL. Shine 4 lt Bulaşık Deterjanı 14,90 TL. Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 9,95 TL. Finish 80 adet Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 TL. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM aktüel ürünlerin 11 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar sürecek olan kataloğuna haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz...

11 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel 11 Haziran 2019 ürünler indirim kataloğu! BİM markette bu hafta neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN