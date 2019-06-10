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Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı

Silivri'de cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 17:55
Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaran ekiplerince kurtarılan M.İ.Ç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAN KURTARANLAR TARAFINDAN ÇIKARILDI

Gümüşyaka Altınkumsal mevkisindeki halk plajında ailesiyle serinlemek için denize giren M.İ.Ç, bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaşmıştı. Kızlarının suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istemişti. Cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan M.İ.Ç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

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Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı
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