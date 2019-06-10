Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaran ekiplerince kurtarılan M.İ.Ç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAN KURTARANLAR TARAFINDAN ÇIKARILDI

Gümüşyaka Altınkumsal mevkisindeki halk plajında ailesiyle serinlemek için denize giren M.İ.Ç, bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaşmıştı. Kızlarının suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istemişti. Cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan M.İ.Ç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.