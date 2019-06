‘Dizi bitsin, babam annemi dövmesin’

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikâyetlerin büyük bölümü dizi filmler ile ilgili oldu. RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2018'e ait Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu açıklandı. Geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Ağırlıklı olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne yapılan bildirimlerin 123 bin 409'u televizyon, 825'i ise radyo yayınlarına yönelik gerçekleşti. Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikâyet etti. Dizi filmlere yönelik şikâyetlerin ortak noktası, "şiddet içerikli ve yasadışı eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz örnek olduğu, benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği" görüşü oldu.



ADNAN OKTAR ŞİKÂYETLERİ

Çocuk, yaptığı şikâyet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek, "Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın" ifadelerini kullandı. RTÜK, 2018'de küçük çocuğun şikâyet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikâyet alan dizi filmlere 6 kez idari para cezası, bir kez de program durdurma cezası müeyyidesi uyguladı. Vatandaşların RTÜK'e en çok şikâyet ettikleri arasında ikinci sırayı sohbet programları aldı. Üst Kurula bu tür programlara ilişkin 17 bin 782 bildirim ulaştı. En fazla "Adnan Oktar ile Sohbetler" şikâyet edilirken, ilgili kanalın yayınları RTÜK kararıyla durduruldu. Tele-alışveriş konusunda RTÜK'e 12 bin şikâyet ulaştı. Bu bildirimlerde ilk sırada yüzde 44.3'le cinsel ürün reklamları yer alırken, bunu bitkisel ürünler ve telefon satışı yapılan tele-alışveriş yayınları takip etti. RTÜK, vatandaşların haklarını korumak ve dolandırılmalarını önlemek amacıyla geçen yıl reklam süresi kullanımına 154 kez, tele-alışveriş yayınlarına da 115 kez müeyyide uyguladı. Şikâyetlerde 4. sırayı beceri ve direnç yarışmaları, 5. sırayı ise haber bültenleri aldı.



EVLİLİK PROGRAMLARI KALKINCA

RTÜK'e bildirimde bulunanların yüzde 67'sini erkekler, yüzde 11.6'sını memurlar, yüzde 34.7'sini ise üniversite mezunları oluşturdu. En çok bildirim, 26-30 yaş grubundaki vatandaşlar tarafından yapılırken, en fazla şikâyet yüzde 27.8 ile İstanbul'dan geldi. Üst Kurula gelen bildirimlerde geçen yıl bir önceki yıla göre düşüş yaşandı. Bu azalış, çok sayıda şikâyet alan evlilik programlarının 2018'de yayınlanmamasından kaynaklandı. Program türlerinin ortalama share değerleri, 2018'de 2017'ye göre reality show program türünde azalma, haberler, beceri ve direnç yarışmaları program türlerinde artış olduğunu ortaya koydu.



ATV ÖRNEK OLDU

SABAH'ın TV yazarı Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yazılarında, atv dizilerinde kadın hakları ve şiddet karşıtı mesajları kaleme almıştı. "Sen Anlat Karadeniz" ile "Bir Zamanlar Çukurova" dizilerinden yola çıkarak kadınlara yönelik eşitsizlik ve şiddeti en çok gündeme getiren televizyon kanalının atv olduğunu dile getiren Aytuğ, "Belki de atv'nin dizi kulvarında kadın izleyicinin gönlünü çelip rakiplerine nal toplatmasının gizli nedeni budur" ifadesini kullanmıştı.



'HER BİLDİRİM ÇOK ÖNEMLİ'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayınlar konusunda duyarlılık göstererek Üst Kurula bildirim yapan vatandaşlara teşekkür etti. İzleyicilerin kendilerine ışık olduğunu vurgulayan Şahin, "Her bir bildirim bizim için çok değerli. Bütün şikâyetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz" dedi. Şahin, "RTÜK Başkanı olarak göreve geldikten sonra açık kapı iletişim anlayışını hayata geçirdik. Kapımız aziz milletimize her daim açık" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU