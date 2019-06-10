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1.5 yaşındaki ? Ecrin Bebek ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor!

Türkiye’nin Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında tanıdığı Samsun’da kaybolan 1,5 yaşındaki , 27 Mayıs’ta ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Tam 22 gün boyunca kayıp olan Ecrin bebeğin katili ile ilgili araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Amca Özkan Kurnaz’ın baş şüpheli olarak görüldüğü olayda kan donduran detaylar var. Ecrin Kurnaz’ın ölümü ile ilgili tüm detaylarını Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 07:38
1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Ecrin Bebek ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor!

1.5 yaşındaki 'ın cansız bedeni 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda bulunmuştu. Ecrin bebeğin katili ile ilgili belirsizlik hala sürerken, Adli Tıp Raporu bekleniyor. Özellikle üvey Amca Özkan çelişkili ifadeleri ile baş şüpheli konumunda bulunuyor. 7 Mayıs tarihinde 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz evinin önünde oynarken kayboldu. Tam 22 gün boyunca kendisinden haber alınamayan küçük kız çocuğunun cesedi 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda bulundu. Biz de sabah.com.tr olarak Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili yeni detay geldiğinde haberimizin içeriğinde derleyeceğiz Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili tüm haberlerine de bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

ECRİN KURNAZ'IN KATİLİ BULUNDU MU? ECRİN BEBEK İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERLERİ

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından takip edebilirsiniz...

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1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Ecrin Bebek ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor!
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