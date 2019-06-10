1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Ecrin Bebek ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor!

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedeni 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda bulunmuştu. Ecrin bebeğin katili ile ilgili belirsizlik hala sürerken, Adli Tıp Raporu bekleniyor. Özellikle üvey Amca Özkan çelişkili ifadeleri ile baş şüpheli konumunda bulunuyor. 7 Mayıs tarihinde 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz evinin önünde oynarken kayboldu. Tam 22 gün boyunca kendisinden haber alınamayan küçük kız çocuğunun cesedi 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda bulundu. Biz de sabah.com.tr olarak Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili yeni detay geldiğinde haberimizin içeriğinde derleyeceğiz Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili tüm son dakika haberlerine de bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

ECRİN KURNAZ'IN KATİLİ BULUNDU MU? ECRİN BEBEK İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERLERİ

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından takip edebilirsiniz...