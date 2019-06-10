Evlilik bitti ortaklık bozuldu

İstanbul'da bir hastanede görev yapan doktor H.A., bankada bulunan 297 bin 989 dolar tutarındaki hesabına kardeşini, avukat olan eşi M.Ö. ve eşinin anne, babasını ortak yaptı. Ancak 2008'de avukat M.Ö., doktor kocasına boşanma davası açtı. M.Ö. doktor eşinin hesapları üzerine bloke koydurmasının ardından eşinin 297 bin 989 dolar bulunan hesabının ortak hesap olduğunu öğrendi. M.Ö. bankadaki 4 hisseye karşılık gelen 238 bin 391 dolar parayı gizlice çekti. H.A. ortak hesaptaki paranın bilgisi ve onayı olmadan çekilmesi nedeniyle bankaya ve eski eşine dava açtı. Mahkeme, doktoru haklı bularak, avukat eş tarafından müşterek hesap sözleşmesinin ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararı bozan Yargıtay, hatalı ödenen paranın davacı doktora değil de yine müşterek hesaba iade edilmesi gerektiğini kaydetti. Yeniden görülen davada bu kez yerel mahkeme önceki kararının tam tersi hüküm verdi ve paranın banka tarafından geri ödenmesi talebini reddetti. Bu kez doktor H.A. davayı temyize götürdü. Yargıtay, temyiz talebini reddederek son kararı onadı. H.A. ise çelişkili kararların yeniden gözden geçirilmesini talep etti. H.A., 11 yıldır paranın iade edilmesi için uğraşıyor.

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