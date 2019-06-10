Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını

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UNESCODünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçiler akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi, Şanlıurfa ve ören yerine ilgiyi artırırken, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla günlük yaklaşık 5 bin kişi tarihi ören yerini ziyaret etti. Ziyaretçiler Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu. Burada fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşan ziyaretçiler, ören yerinin tarihi hakkında bilgi edindi.Eski milli futbolcu ve antrenör Bahattin Güneş ise "Peygamberler Şehri olarak bilinen ve bu kadar tarihi zenginliği olan Şanlıurfa'nın daha çok değerinin bilinmesini ve ziyaret edilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.