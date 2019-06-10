GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

GSB mülakat sonuçları geri sayımı başladı. Vatandaşlar GSB sonuçlarının açıklanma tarihine odaklandı. İŞKUR ortaklı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) mülakat sonuçları için gözler resmi kurumun sitesine çevrildi. GSB mülakatları 17 Mayıs'ta sona ermişti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen henüz sonuçlar açıklanmadı. Peki GSB sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte detaylar…

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 kişi personel alımı için başvurdu. Mülakat sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yok. Beklentiler ise en geç 15 Haziran'a kadar sonuçların açıklanması yönünde... Bu arada sonuçlar il müdürlüklerinden ilan edilecek.

İŞE ALINANLAR 60 GÜN DENEME SÜRECİNDEN GEÇECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sürekli işçi personel alımı için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.

Başvuru esnasında talep edilen belge ve bilgileri yanlış gönderen kişilerin adaylıkları, sonradan anlaşılsa bile son bulacak. Kuraya ve sözlü sınava alım yapılacak kişi sayısının dört katı kadar aday katılacak.