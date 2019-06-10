İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nerelidir?

İsmail Küçükkaya kimdir sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Gündemde trend olan isim İsmail Küçükkaya biyografisi merak ediliyor. Edinilen son bilgiye göre Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayın moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya sunacak. Asıl mesleği gazetecilik olan İsmail Küçükkaya aslen Simavlı'dır. 47 yaşındadır. İşte İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenler…

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

10 Temmuz 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.

Kitapları:

2008 - Cumhuriyetimize Dair

2012 - Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923-2023) (İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya)