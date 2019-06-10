Kayısı deyip geçme vücuda 9 faydası var

BUGÜN NELER OLDU

AmerıkanHealthline sitesi kayısının sağlık üzerindeki etkilerini derledi. Besleyici ve düşük kalorili kayısının 9 faydası şöyle sıralanmış. 1. Göz sağlığını artırıyor. 2. Diş eti sorunlarının oluşmasını engeller ve ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olur. 3. Cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. 4. Kalbi ve karaciğeri koruyor. 5. Sindirimi kolaylaştırıyor. 6. Tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. 7. Kabızlığa iyi geliyor. 8. Üreme sistemini koruyor. 9. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.