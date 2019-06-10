Kızına 9 yıldır hem ses hem nefes

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yaşayan 37 yaşındaki Zehra Özkılıç, genetik rahatsızlık nedeniyle işitme, konuşma ve zihinsel engeli bulunan, sadece sıvı gıdalarla beslenebilen 9 yaşındaki kızı Özge Miray'ın yaşama tutunması için hayatını tamamen ona adadı. 11 yıl önce dünya evine giren Zehra-Ali Ulvi çiftinin hayatı Özge Miray'ın dünyaya gelmesiyle değişti. Hamilelik sürecinin normal gitmesine rağmen bağırsakları dışarıda dünyaya gelen küçük kızın o günden itibaren başlayan zorlu yaşamında en büyük destekçisi annesi oldu. Kızı için inşaat teknolojisi öğretmenliğini bırakan anne Zehra Özkılıç, kızının her anında yanında olmaya çalışıyor.Kızının her doktor kontrolünde başka bir hastalığının tespit edildiğini belirten Özkılıç, şunları anlattı: "Genetik rahatsızlıkları nedeniyle de kızım bugüne kadar 20'ye yakın ameliyat geçirdi. Halen de süreç devam ediyor." Anne Özkılıç, 9 yıldır her şeylerinin, tüm hayatlarının kızları olduğunu ve bundan sonra da öyle olacağını vurgulayarak, hayatını Özge Miray'a adadığını ifade etti. Zor bir süreç yaşadıklarının altını çizen Özkılıç, şöyle devam etti: "İşitme olmadığı için konuşmamız da yok. Artık alışkanlık olmuş el uzattığı zaman bir şey istediğini fark ediyorum. Elini ağzına soktuğunda acaba susadı mı diyorum ve su veriyorum. Yeni doğmuş bir bebeğe nasıl bakarsınız, halen o şekilde bakıyorum."