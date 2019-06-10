Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslüman dünyası Kurban Bayramı'nın tarihini merak ediyor. Tatil planlarını sadece yıllık izinlere göre şekillendirmek istemeyenler Kurban Bayramı tatilini bekliyor. 2019 Kurban Bayramında aile, akraba ziyaretinde bulunacaklar tatilin kaç gün olacağını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı tatili için şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nda İslam alemi Allah'a yakınlaşmak için kurban keserek fakirlere dağıtıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil olur mu? İşte detaylar…

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatil süresi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor...