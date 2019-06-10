Mali nerede? Mali haritadaki yeri ve tarihi nedir?

Silahlı saldırı olan Mali'nin haritada nerede yer aldığı merak ediliyor. Edinilen son bilgiye göre Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Reuters haber ajansı ölü sayısının en az 100 olduğunu aktardı. Bunun üzerine milyonlarca kişi Mali'nin haritadaki yerini ve tarihi önemini araştırmaya başladı. İşte Orta Afrika ülkesi Mali hakkında merak edilen detaylar…

Mali nerede? Mali ülkesi hartadaki yeri nedir?

Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Mali, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir.