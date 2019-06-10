Memleketime geldim yeniden doğdum

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ABD'deemekli olan 76 yaşındaki Süleyman Yerebakan'ın dizlerinde 4 yıl önce ileri derece kireçlenme başladı. Diz ve kalçaların hareketini engelleyerek iki yıl önce yürüyemez hale getiren rahatsızlık sonrasında ağrıları artan Yerebakan, ABD'de hastaneye başvurdu. İlaçla tedavi edilmek istenen ve bacaklarında eklem bozukluğu olduğu söylenen Yerebakan'a yakınları Konya'daki ünlü Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi'yi tavsiye etti.Bunun üzerine Konya'ya gelmek için uçakla yola çıkan Yerebakan, uçak Konya'ya yaklaştığı sırada kalp krizi geçirdi. Kalbindeki ana damarları patlamak üzere olduğu için ameliyata alınan Yerebakan, "Kalbimdeki tedavi tamamlandıktan bir yıl sonra dizlerimden ameliyat olmaya karar verildi. Amerika'da gittiğim hastanelerde eklem bozukluğu denildiği için yürüyemez hale gelmiştim. Yürüdüğümü sadece rüyada görüyordum ancak şimdi ayağa kalktım. Artık sağlığım yerinde. Yeniden hayata bağlandım" dedi.Hastanın, rahatsızlık sonrasında yürüyemediği için eve kapalı kaldığını ve hayat konforunun tamamen sona erdiği belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, "Dünya'nın en kaliteli protezleri Türkiye'de kullanılıyor. Dünya'da en son çıkan protez hangisiyse ülkemizde o var. Bu nedenle ülkemiz sağlık turizmine uygun. Amerika'da tedavisine çözüm bulamayan hastamızda üç gün gibi kısa bir sürede hareketlendi ve yürümeye başladı" dedi.