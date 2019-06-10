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’den ve yağış uyarısı geldi! ve birçok ilde yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamasına göre başta olmak üzere birçok il için önümüzdeki günlerde yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle Haziran ayını yaşadığımız şu günlerde yağışlar vatandaşlar tarafından beklenmezken, Meteoroloji’nin yayınlandığı raporda tüm yurt genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar da konuyla ilgili vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sabah.com.tr olarak biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan 5 günlük raporunu sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:27
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere tüm yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak önümüzdeki 5 gün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı tam tersi şeklinde oldu. Yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde ve sağanak yağış uyarıları beklendiği belirtildi. Biz de Sabah.com.tr olarak yayınlanan 5 günlük hava durumunu sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji'den yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir ve saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış bekleniyor
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