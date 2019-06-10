Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak önümüzdeki 5 gün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı tam tersi şeklinde oldu. Yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hava durumu ve sağanak yağış uyarıları beklendiği belirtildi. Biz de Sabah.com.tr olarak yayınlanan 5 günlük hava durumunu sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji'den yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir ve saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz.