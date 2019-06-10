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Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları

’nın Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otel ve bitişiğindeki alanının ayrılması çalışmaları tartışmaya neden oldu. Müvekkilinin arazisine girmesinin engellendiğini öne süren mülk ve tahsis sahibi şirketin kadın avukatı Özlem Dörtkardeşler, kilitlenen kapıyı açarak içeriye girmeye çalışırken otelin genel müdürü tarafından engellenince olay karakolluk oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 13:59
Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları

Olay, Göynük Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otel bitişiğindeki Alanı'ndaki Çadırlı Kamp Alanı'na giriş kapısında meydana geldi. Milli Parklar Müdürlüğünün müvekkili olduğu şirketin işlettiği çadırlı kamp alanının yine aynı şirkete ait otel alanından fiziki düzenleme ile ayrılmasını zorunlu kıldığını belirten Avukat Özlem Dörtkardeşler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatıyla otel ve kamp alanının birbirinden çitle ayrılması işlemi için gerekli malzeme ve işçilerle Göynük'e gitti. Dörtkardeşler, kendi açtıkları kapının kilitlendiğini ve kapının önüne bir otomobilinin çekildiğini, kapının zincir ve asma kilitle kapatıldığını gördü.

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Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları
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