Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları

Olay, Göynük Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otel bitişiğindeki Milli Park Alanı'ndaki Çadırlı Kamp Alanı'na giriş kapısında meydana geldi. Milli Parklar Müdürlüğünün müvekkili olduğu şirketin işlettiği çadırlı kamp alanının yine aynı şirkete ait otel alanından fiziki düzenleme ile ayrılmasını zorunlu kıldığını belirten Avukat Özlem Dörtkardeşler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatıyla otel ve kamp alanının birbirinden çitle ayrılması işlemi için gerekli malzeme ve işçilerle Göynük'e gitti. Dörtkardeşler, kendi açtıkları kapının kilitlendiğini ve kapının önüne bir otomobilinin çekildiğini, kapının zincir ve asma kilitle kapatıldığını gördü.

