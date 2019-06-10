New York’ta mehter marşı coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

Türk?Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, ABD'de New York'un Times Meydanı ve Central Park'ta gerçekleştirdiği şovla beğeni topladı. Mehter ekibi, Amerika Türk Günü Festivali kapsamında Manhattan Bölgesindeki Bowling Green Park'ında düzenlenen Türk bayrağını göndere çekme töreni sonrasında gösteri yaptı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı.