On numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara sonuçları bilet sorgulama 10 Haziran

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları için geri sayım başladı. On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi akşamı canlı yayında çekiliyor ve saat 22.00'ye doğru açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 878. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 158.467,70 TL kazandırmıştı.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her hafta kendi gününde olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş sonuçları saat 21:15'te MPİ resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak ve yine resmi site üzerindeki ekrandan 22.00'ye doğru sorgulama yapılabilecek.

İşte bugünkü (10 Haziran 2019) tarihli On Numara çekiliş sonuçları…