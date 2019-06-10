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Otomobil, uçurumdan denize kıyısına yuvarlandı

’nun Fatsa ilçesinde, virajda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:20

Kaza, Bolaman Mahallesi'nde, Fatsa-Ordu Sahil Yolu'nda meydana geldi. İbrahim Keskin, 52 EN 985 plakalı otomobiliyle girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan deniz kıyısına uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilde yaralanan Keskin'i kurtararak, sedye ile yukarı taşıdı. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, uçurumdan denize kıyısına yuvarlandı
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