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Otomobilin her yerinden kaçak çıktı

'da bir otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 4 bin paket ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 09:38
Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık suçunu işleyenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kaçakçılık Suçları ve Analiz Büro amirlikleri ekipleri merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları denetimler sırasında şüphelendikleri 34 BC 4697 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bagaj, koltuk altları ve kapılara gizlenmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ile motor bölümüne gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü Ş.E. gözaltına alındı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı
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