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Son dakika: 'da iğrenç olay sonrası linç girişimi!

İğrenç olay sonrası ortalık karıştı! 'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:57
Son dakika: Adana'da iğrenç olay sonrası linç girişimi!

Olay, Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise bir apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp dövmeye başladı.

LİNÇTEN POLİSLER KURTARDI

Bu sırada olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alarak linçten kurtardı. Yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Adana'da iğrenç olay sonrası linç girişimi!
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