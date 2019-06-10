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‘Trafik Canavarı’ son günü boş geçirmedi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN TARIK YILMAZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019
‘Trafik Canavarı’ son günü boş geçirmedi
YOZGAT: Köprü korkuluklarına çarpan araba, dere yatağına uçtu. Sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.
KASTAMONU: Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu İremnur Yılmaz (16) ve kardeşi Kerem Sait Yılmaz (14) hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ: TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Gezer (30) ve eşi Şadiye Gezer (29) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi ise ağır yaralandı.
DİYARBAKIR: Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atıp, yan yattı. Kazada Ezgi Bayramhan (7) ölürken, 4'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
RİZE: Çamlıhemşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ERZURUM: Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) yaşamını yitirdi.



YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Art arda otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında trafik yoğunluğu oluşurken, otogar içerisinde de insan yoğunluğu meydana geldi.
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‘Trafik Canavarı’ son günü boş geçirmedi
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