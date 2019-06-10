Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım?

nasıl yapılır? 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım?

seçimlerinin iptal edilerek 23 haziran'da yeniden yapılacak olması vatandaşların akıllarına seçmen sorgulamalarının nasıl yapılacağı sorusunu getirdi. 23 Haziran Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar internette araştımalarını yoğunlaştırıyor. YSK seçmen sorgulaması nasıl yapılır sorusunun yanıtları ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 11:51
YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal ederek 23 haziran 2019 tarihinde yenileme kararı almasıyla İstanbul'da oy kullanacak vatandaşlar YSK seçmen sorgulamalrının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. 23 haziranda oylarını nerede ve hangi sandıkta kullanacağını merak edenler Google arama motorunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki YSK seçmen sorgulaması nasıl yapılır? İşte YSK seçmen sorgulaması ve diğer tüm detaylarla ilgili bilgiler...

YSK 2019 İSTANBUL SEÇİMLERİ SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN