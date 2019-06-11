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’den ücretsiz göz taraması

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019
AK Parti’den ücretsiz göz taraması
AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Barbaros Meydanı'nda vatandaşa ücretsiz göz taraması ve bedava gözlük kampanyası başlatıldı. Göz taraması için Barbaros Meydanı'na getirilen TIR'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşlısından gencine her kesim muayene oldu. Gözlerinde rahatsızlık olan vatandaşlar doktor tarafından bilgilendirilirken bazı vatandaşlara ise gözlük verildi. 4 gün sürecek kampanyadan vatandaşlar oldukça memnun kaldı. AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, "Milletimize hizmet yolunda her zaman olduğu gibi bugün de göz tarama ve ücretsiz gözlük hizmetimizi başlattık"dedi.
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AK Parti’den ücretsiz göz taraması
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