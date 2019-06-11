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Akşam saatlerinde başlayacak! 'den son dakika uyarısı - Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran Salı

Genel Müdürlüğünce yayımlanan son dakika tahmin raporlarına göre yurdun birçok kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji'den gelen yeni saatlik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Peki, yapılan son hava durumu tahminleri ne yönde? İşte son dakika yağış uyarısı ve illerimize göre saatlik hava durumu...

Giriş Tarihi: 11.6.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 19:58
Akşam saatlerinde başlayacak! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı - Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran Salı

, günlük hayattaki aktiviteleri etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bugün de vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre ülkemizin birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli yağmur yağışı beklenirken yağış anında rüzgarın kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 11 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına haberimizde ulaşabilirsiniz...

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Akşam saatlerinde başlayacak! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı - Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran Salı
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