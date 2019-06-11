Akşam saatlerinde başlayacak! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı - Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran Salı

Hava durumu, günlük hayattaki aktiviteleri etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bugün de vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre ülkemizin birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli yağmur yağışı beklenirken yağış anında rüzgarın kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 11 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına haberimizde ulaşabilirsiniz...