Baltalı sürücü hakkında flaş gelişme!

Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve "silahla tehdit" suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat O. hakkında "olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.

17 GÜN SONRA TAHLİYE

Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet! Seyir halindeki kamyona baltayla defalarca böyle vurdu...