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11-14 Haziran aktüel ürünler indirim katalog fırsatları! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

aktüel ürünler indirim kataloğu yoğun ilgi görüyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyenler BİM indirim kataloğunu araştırıyor. Ramazan Bayramı tatilinin ardından hesaplı alışveriş yapmak isteyenler 11 Haziran 2019 ürünler katalog listesini inceliyor. 11-14 Haziran BİM markette bu hafta;Konsantre Yumuşatıcı Bulut 1,5 LT 9,95 TL, Bulaşık Makinesi Tableti Finish 80 Tablet 49,90 TL, Bulaşık Detarjanı Shine 4 L 14,90 TL, Parfüm 20 ml 8,95 TL, Ağız Bakım Suyu + Diş Macunu Colgate ise 19 TL olarak yer alacak. Haberimizin devamında ürünler indirim listesine erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.6.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 09:08
BİM 11-14 Haziran aktüel ürünler indirim katalog fırsatları! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 11 Haziran 2019 Salı indirim kataloğu yayında! BİM'de bu hafta yepyeni ürünler yer alıyor. BİM markette teknoloji, gıda, ev eşyası vb. birçok ürünü indirimli bulabilirsiniz. Salı günlerinin vazgeçilmez indirimleri 11 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Bu hafta ev hanımlarının dikkatini çekecek indirimler yer alıyor. Bakalım BİM markette bu hafta neler var? Kolonya berber 500 ml 9,95 TL, Kaseli Tıraş Sabunu Barber 140 gr 5,95 TL, 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı Man's Sport 12,90 TL, Tıraş Fırçası Barber 8,95 TL, Parfüm Erkek Brut 100 ml ise 39,90 TL olarak yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM aktüel ürünlerin 11 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar sürecek olan kataloğuna haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz...

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