Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı. Aytmatov'un, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Anıt Mezarlığı'ndaki kabrine ailesi ve meslektaşları çiçek bırakarak dua etti. Ulusal Bilim Akademi binasındaki anma programında, yazar ile ilgili hatıralar anlatıldı ve hakkında bir belgesel film gösterildi. Kırgız edebiyatının yanı sıra Rus ve Türk edebiyatında da önemli bir yere sahip olan Aytmatov, "Beyaz Gemi", "Cemile", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Gün Olur Asra Bedel", "Cengiz Han'a Küsen Bulut", "Elveda Gülsarı", "Dişi Kurdun Rüyaları" ve "Toprak Ana" adlı unutulmaz çalışmalara imza attı. Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, AB, NATO ve UNESCO'da ülkesinin temsilciliğini üstlenmişti. Aytmatov, Mayıs 2008'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.