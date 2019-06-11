Düğün konvoyunda ‘drift’ terörü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kağıthane'de TEM otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, magandalar yolu trafiğe kapatarak dakikalarca 'drift' yaptı. Konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM otoyoluna saptı. Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Kentte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Tuzla Akfırat otoyolu girişindeki kavşakta ise trafik magandası iki sürücü, araçlarını drift hareketiyle trafiğin aktığı kavşağın içinde dakikalarca döndürerek tehlike saçtı.