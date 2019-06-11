Eğitim uçağı düştü: 2 ölü 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün saat 15.00 sıralarında havada kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik uçuşlar düzenleyen şirkete ait tek motorlu Cessna 172 tipi TC-DBO kuyruk tescilli eğitim uçağı, kalkıştan 5 dakika sonra Uluualan mevkiindeki karpuz tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler uçağın pilotu emekli yüzbaşı Levent Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uçaktan tarlaya savrulan pilot adayı öğrenciler Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise yaralı halde bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi olan Gün ile üniversite öğrencisi Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ataberk Gökmen hastanede yaşamını yitirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Uçağın neden düştüğüne incelemelerin ardından belli olacak" dedi. SABAH