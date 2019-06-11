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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı

'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor... 'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı başladı.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 10:41
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı

'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı
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