Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı

Doğu Karadeniz'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor... Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı başladı.
Giriş Tarihi: 11.6.2019 10:40Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 10:41
Doğu Karadeniz'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.