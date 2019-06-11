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'de korkutan yangın!

’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangında alevler tekrar yükseldi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:41
Kocaeli'de korkutan yangın!

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, firmaların belgelerini arşivleyen ve firmalara ait evrakların güvenli bir şekilde imha edilmesi hizmetini veren arşiv firmasına it depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.



DEPO TEKRARDAN ALEVLERE TESLİM OLDU

Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürürken alevler bir anda parlayarak tekrar depoyu sardı. Olay üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise fenalık geçirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kocaeli'de korkutan yangın!
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