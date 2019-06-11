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ipucu sorusu ve cevabı burada olacak! 11 Haziran nedir?

Her gün oynanan ipucu sorusu ve cevabıyla güncel olarak paylaşılıyor. sorusu ve cevabıyla sosyal medyada bir hayli ilgi görüyor. 11 Haziran merak edildi. Canlı bilgi yarışması Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bugün Turna.com Mini hadi’siyle 10.000 TL ödülüyle 12:30’da başlıyor! Joker kazanmak için Turna.com mobil uygulamasına gir, jokerini kap! Peki 11 Haziran cevabı ve joker kodu nedir?

Giriş Tarihi: 11.6.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 09:50
HADİ ipucu sorusu ve cevabı burada olacak! 11 Haziran HADİ joker kodu nedir?

HADİ ipucu sorusu ve cevabı anlık olarak takipçileriyle paylaşılıyor. Online bilgi yarışması HADİ joker koduyla yayınlanmaya devam ediyor. Sunuculuğunu Müge Boz'un yaptığı Hadi, her gün 12.30 ve 20.30'da takipçileriyle buluşuyor. Çeşitli konularda takipçilerine sorular soran Hadi, kazandırmaya devam ediyor. Hadi ipucu teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Peki 11 Haziran HADİ ipucu sorusu nedir? HADİ joker kodu açıklandı mı? İşte detaylar…

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. 11 Haziran HADİ ipucu sorusu cevabı ve joker koduyla merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

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HADİ ipucu sorusu ve cevabı burada olacak! 11 Haziran HADİ joker kodu nedir?
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