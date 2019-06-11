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’de trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

- Karayolunda 1 tır, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 06:13
Kırıkkale’de trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

Kırıkkale'de tır, kamyon ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 1 tır, 1 kamyon ve özel bir servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. D-200 Ankara karayolu ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kırıkkale’de trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı
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