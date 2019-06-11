Metabolik cerrahinin faydaları nelerdir?

BUGÜN NELER OLDU

Genellikle ameliyattan 1 hafta sonra hastaların kan şekerinin düzeldiğini kaydeden Gümüş, "Bazı hastalarda bu süre 2-3 haftayı bulabilir. Şeker hastalarında böbrek, kalp, göz, karaciğer gibi organlar etkilenir. Metabolik Cerrahi uygulanan hastalarda bu organlardaki hasar, hastalığın evresi ve hasarın derecesine bağlı olmakla beraber yüzde 50'ye varan oranlarda düzelmeler görülmektedir" diye konuştu.Tip-2 diyabet hastalarına gastrik by-pass, duodenal switch, ileal interpozisyon ve Transit Bipartitisyon yöntemlerinden birini uygulandığını belirten Gümüş, "Ameliyat laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle karına 4-5 delik delinerek gerçekleştirilmektedir. Ameliyat süresi yaklaşık 1-1,5 saat arasında değişmekte. Hastalar hastanede 3 gün kalmakta ve taburcu edilmektedir" şeklinde konuştu.