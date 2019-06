Ölümlü kaza yarıya indi

İçişleri Bakanlığı'nın 9 günlük bayram tatili nedeniyle aldığı tedbirler kazaları azaltırken fazla can kaybının da önüne geçti. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artışa rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında bir güne düşen can kaybını yarı yarıya azalttı. Günde 20 kişi trafik kazasında ölürken bu bayramda bu sayı ortalama 10'a düştü.



185 BİN TRAFİKÇİ

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 günlük süre içinde ülke genelindeki yollarda 185 bin trafik personeli görev yaptı. 760 personel de yolcu gibi hareket ederek denetim gerçekleştirdi. 66 polis başmüfettişi çalışanları denetledi. Bayramda ise çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık oluşturuldu.



ARAÇ ARTTI, KAZA AZALDI

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazası oldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 olurken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde yüzde 51,5 azalarak 10 kişiye düştü. 2018 yılı ile mukayesesinde ise yüzde 48,3 oranında azalma sağlandı. 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. İçişleri Bakanlığı'nın analizlerine göre kazaların yüzde 41,1'i yoldan çıkma, yüzde 13,7'si devrilme, savrulma, takla atma, yüzde 12,3'ü karşılıklı çarpışma, yüzde 12,3'ü yayaya çarpma, yüzde 9,6'sı yandan çarpma, yüzde 8,2'si arkadan çarpma, yüzde 1,4'ü bir cisim ile çarpışma, yüzde 1,4'ü duran araca çarpma şeklinde oldu.

