Son Dakika haberi... Kocası ve kayınpederi tarafından tuvalete kilitlenip uzun süre işkence gören Melek Karaaslan'ın davasında flaş karar!

Söz konusu olay Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki Melek Karaaslan'ı aç ve susuz bir şekilde tuvalete kilitleyerek orada yaşam mücadelesi vermesini sağladılar. Kocası ve kayınpederinin işkencelerine mağruz kalan genç kadının sürekli altına idrar ve dıçkı kaçırdığı da belirlendi. Melek'in 16 yaşında evlendirildiği de ortaya çıktı. 25 Kasım 2008'de resmi nikahlanan Melek'in 2 de çocuğu var. Dosya, Cumhuriyet savcısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay'a gitti. 1'nci Ceza Dairesi, verilen cezaları az bularak kararı bozdu. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları!