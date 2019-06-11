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haberi... Kocası ve kayınpederi tarafından tuvalete kilitlenip uzun süre işkence gören 'ın davasında flaş karar!

Akıllara durgunluk veren haberinin detayları belli oldu! 2 çocuk annesi 24 yaşındaki , eşi ve kayınpederi tarafından tuvalette kitlendi. Hastalığı nedeniyle tuvalette yaşayan Melek Karaaslan, 3 ay boyunca banyo yapamadı. Talihsiz kadının abisi olayı öğrenince İstanbul'dan Ağrı'ya geldi ve kardeşini hastaneye kaldırdı fakat genç kadın hayatını kaybetti! Eş Ferdi Karaaslan ve kayınpederin Kutbettin Karaaslan'ın yaptıkları bu vahşete kayınvalide Naciye Karaaslan ve Melek'in öz babası Kasım Levent de göz yumdu! İşte akıllara durgunluk veren son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.6.2019 13:31
Son Dakika haberi... Kocası ve kayınpederi tarafından tuvalete kilitlenip uzun süre işkence gören Melek Karaaslan'ın davasında flaş karar!

Söz konusu olay Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki 'ı aç ve susuz bir şekilde tuvalete kilitleyerek orada yaşam mücadelesi vermesini sağladılar. Kocası ve kayınpederinin işkencelerine mağruz kalan genç kadının sürekli altına idrar ve dıçkı kaçırdığı da belirlendi. Melek'in 16 yaşında evlendirildiği de ortaya çıktı. 25 Kasım 2008'de resmi nikahlanan Melek'in 2 de çocuğu var. Dosya, Cumhuriyet savcısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay'a gitti. 1'nci Ceza Dairesi, verilen cezaları az bularak kararı bozdu. İşte haberinin tüm ayrıntıları!

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Son Dakika haberi... Kocası ve kayınpederi tarafından tuvalete kilitlenip uzun süre işkence gören Melek Karaaslan'ın davasında flaş karar!
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