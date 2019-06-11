Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

’in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz iddiasıyla aranan S.S. (52), polisle yaşanan kovalamacanın ardından yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 17:37
Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Bozüyük'de 3 farklı kadına sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.S.'nin ilçe merkezinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.S.'yi yakalamak için kullandığı araç takibe alındı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından S.S., Eskişehir yolu Dübekli Köyü kavşağında otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen S.S. işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN