Tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı

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İstanbul'datelefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Nimet Çakıl evini, parasını ve altınlarını kaptırdı. Maltepe'de yaşayan Nimet Çakıl'a (73) kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar operasyon başlattıklarını söyleyerek yaşlı kadını ikna etti. Çakıl, evde bulunan 60 bin lira tutarındaki altın ve parayı dolandırıcılara teslim etti. Çakıl'ın peşini bırakmayan dolandırıcılar bu kez bir emlakçı vasıtasıyla yaşlı kadına önce akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da 500 bin lira değerindeki evini sattırdı. Evi alan emlakçının ayrıca yaşlı kadına dairesini 10 Haziran'a kadar boşaltması için taahhütname imzalattığı da ortaya çıktı. Durumu çocuklarına anlatan Çakıl dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, Çakıl'ın dolandırıcıların tuzağı ile sattığı evin üçüncü kişilere satılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldı.