Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı

Tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı

Giriş Tarihi: 11.6.2019
Tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı
İstanbul'da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Nimet Çakıl evini, parasını ve altınlarını kaptırdı. Maltepe'de yaşayan Nimet Çakıl'a (73) kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar operasyon başlattıklarını söyleyerek yaşlı kadını ikna etti. Çakıl, evde bulunan 60 bin lira tutarındaki altın ve parayı dolandırıcılara teslim etti. Çakıl'ın peşini bırakmayan dolandırıcılar bu kez bir emlakçı vasıtasıyla yaşlı kadına önce akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da 500 bin lira değerindeki evini sattırdı. Evi alan emlakçının ayrıca yaşlı kadına dairesini 10 Haziran'a kadar boşaltması için taahhütname imzalattığı da ortaya çıktı. Durumu çocuklarına anlatan Çakıl dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, Çakıl'ın dolandırıcıların tuzağı ile sattığı evin üçüncü kişilere satılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN