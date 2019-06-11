Türkiye puan durumu nasıl? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası kaç?

Spor severler dün akşamki maçın ardından ''Türkiye puan durumu kaçıncı sırada, Türkiye EURO 2020 H Grubu puan sırası kaç oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Futbol tutkunlarını heyecanlandıran maçta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. İşte Türkiye puan durumu ve EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası!

Türkiye puan durumu kaçıncı sırada? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı maçta Horozlar'ı, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yapıp puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez devirmeyi de başardı.