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puan durumu nasıl? (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası kaç?

Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyen -Fransa maçı takımların puan durumlarını da etkiledi. Türkiye-Fransa maçıyla birlikte grubun diğer karşılaşmaları da yapıldı. Dün akşam Türkiye Fransa maçında A bir tarih yazdı! Heyecanla izlenen maçta A Milli Takımımız, Elemelerinde H Grubunda dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. İşte sırası ve Türkiye eleme grubundaki yeri…

Giriş Tarihi: 11.6.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 00:00
Türkiye puan durumu nasıl? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası kaç?

Spor severler dün akşamki maçın ardından ''Türkiye puan durumu kaçıncı sırada, Türkiye EURO 2020 H Grubu puan sırası kaç oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Futbol tutkunlarını heyecanlandıran maçta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. İşte Türkiye puan durumu ve EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası!

Türkiye puan durumu kaçıncı sırada? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı maçta Horozlar'ı, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yapıp puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez devirmeyi de başardı.

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Türkiye puan durumu nasıl? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu puan sırası kaç?
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