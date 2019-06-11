TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2019 Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yüz binlerce öğrencinin katılım ile gerçekleşecek. Oldukça stresli bir haftaya giren öğrenciler çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, sınava yönelik bilgileri de öğrenmeye çalışıyor. Son denemelerini çözerek sınav hazırlıklarına nokta koyacak olan adaylar, 'TYT, AYT ve YDT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?' sorusu ile Google üzerinde sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

2019 YKS KAPSAMINDA TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) hakkında bilgilere ulaşabilir, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;