Üç gündür kayıptı, ölü bulundu

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İstanbulKüçükçekmece'de 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli çocuğun cesedi bulundu. Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesi çalışanları iş yerine geldiklerinde park halindeki minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Polis, cesedin 7 Haziran'dan beri kayıp olan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'e ait olduğunu belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları da cesedi teşhis etti. Ceset ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken aile küçük çocuğun öldürüldükten sonra olay yerine bırakıldığını iddia etti.