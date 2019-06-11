Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

'ta, içerisinde hasta taşıyan taksi kontrolden çıkarak karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 11:17
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden Uşak'a gitmekte olan Osman Ünal'ın (58) kullandığı 43 TD 501 plakalı korsan taksi Uşak-İzmir kara yolunun 10. kilometredeki Çınarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) yönetimindeki 35 GD 345 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler ile Ali Yıldırım (41), Hatice Özkan (73), Kadir Karaköse (58), Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Kart ile Mahmut Karakoyun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN