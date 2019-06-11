Yaşama 12 saat kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı sahil köyü olan Kurşunlu limanından, tekneyle gezinti yapmak isteyen 10 kişilik grup denize açıldı. Ancak tekne bir süre sonra arızalandı ve limandan 4 kilometre uzaklıkta mahsur kaldı. Tekne akıntıya kapılıp sürüklenirken, Yaman Şipka (45), Serdar Sincan (42) ve eşi Natalie Sincan (42) kıyıya yüzmek için tekneden denize atladı. İhbar üzerine kurtarma botlarının tekneye ulaşmasıyla teknede bulunan 7 kişi kurtarıldı. Akıntı nedeniyle tekneden uzaklaştıkları belirlenen 3 kişiyi kurtarmak için Jandarma ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı arama çalışması başlattı. Ancak gece karanlığı ve rüzgar nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına yeniden başlayan Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka'yı Altıntaş mevkisinde denizde yüzerken bularak tekneye çıkarttı. Natali Sincan'ın ise 20 saat sonra cansız bedeni Mudanya sahilinde bulunurken halen kayıp olan Serdar Sincan'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Denizden sağ çıkan Yaman Şipka olay anını şu sözlerle anlattı: "Yola çıktıktan bir müddet sonra motorun hararet yaptığını anladık. Bu esnada havada poyraz vardı. Biz denize atladık çok sert estiği için poyraz tekneyi bir tarafa bizi de bir tarafa attı. 5 dakika içinde gözden kaybolduk. Natali ile bir saate yakın konuştuk ama Serdar "Sonumuz böyle mi olacaktı" deyince çok üzüldüm. Natali'nin cesedi bulundu, Serdar da hala aranıyor. Serdar'ı motive etmeye çalıştım ama gözden kayboldu. Deniz suyu yutmamam gerektiğini fazla efor sarf etmemem gerektiğini biliyordum ve bunlar hayatımı kurtardı. Eşimle 12 saat sonra bir araya gelmek müthişti.12 saat sonra denizden sağ kurtulmanın mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşan Yaman Şipka, 85 yaşındaki babası Muhammet Şipka'nın ölüm haberiyle yıkıldı. Önce oğlunun teknede mahsur kaldığı haberini alan,daha sonra sağ kurtulduğunu öğrenen baba Şipka, Bursa Nilüfer'deki evinde kalp krizi geçirdi. Baba Şipka hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.